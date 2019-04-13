Kavga ihbarına giden polislere kutlama sürprizi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde polis ekipleri kavga ihbarı üzerine gittikleri Kredi Yurtlar Kurumunda yurt yönetimi ve öğrenciler tarafından sürprizle karşılandı.

Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Adilcevaz Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü tarafından polisler için sürpriz kutlama gerçekleştirildi. Yurt Müdürü Özcan Beşkardeş, 155 Polis İhbar Hattı'na bir grup gencin yurtta kavga ettiği yönünde ihbarda bulundu. Kısa sürede İlçe Emniyet Müdürü Ercan Ergül'ün öncülüğünde olay yerine ulaşan polis ekipleri burada güzel bir sürprizle karşılaştı. Polisleri alkışlarla karşılayan öğrenciler ‘En büyük polis bizim polis' sloganları attı. Yurt yönetimi ve öğrenciler, kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekiplerine kavga olmadığını, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıldönümü dolayısıyla sürpriz yapmak için ihbarda bulunduklarını söyledi. Polis ekipleri daha sonra Adilcevaz Kredi Yurtlar Kurumunca düzenlenen etkinliğe katılarak, yurt yönetimi ve öğrencilerle birlikte halaylar çekerek gönüllerince eğlendi.

Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürü Ercan Ergül, karşılaştıkları sürprizden dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Öncelikle bize bu sürprizi hazırlayan Kredi Yurtlar Kurumu müdürümüze ve öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi Teşkilatımızın kuruluşunun 174'üncü yılını kutluyoruz. Bu çerçevede bu sürprizden hiçbir arkadaşımızın bilgisi yoktu ve ihbar üzerine çıkıp buraya geldik. Arkadaşlarımız buraya geldiklerinde şaşkınlıklarını gizleyemediler. Bizim için çok güzel bir anı oldu. Arkadaşlarımız ile birlikte zaman geçirmek bizler için gerçekten çok önemli. Yine suç ve suçluyla mücadele ederken de toplum desteğinin de önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Arkadaşlarımız da bizlere bu desteği fazlasıyla gösterdiler. İyi ki varlar. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Adilcevaz Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Özcan Beşkardeş ise, ilçede görev yapan polislere sürpriz bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, “Polis Haftasının 174'üncü yılı münasebetiyle öğrencilerimizle birlikte polislerimiz için nasıl bir program düzenleyebiliriz diye düşündük ve böyle bir sürprize karar verdik. Vatanımızın bekası için canını ve malını feda ederek mücadele eden polis kardeşlerimize haber vermeden yurdumuzda bir olay olduğunu söyledik. Bunun üzerine onlarda buraya geldi ve biz de onlara böyle bir sürpriz yaptık. Bu vesileyle tüm emniyet teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum” dedi.