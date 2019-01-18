Kayak Federasyonu Başkanı Oto'dan Tatvan ziyareti

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Bitlis'in Tatvan ilçesine ziyarette bulundu.

Türkiye Kayak Federasyonunun Bitlis'te düzenlemiş olduğu Türkiye Kayaklı Koşu Ligi müsabakalarına katılmak üzere kentte gelen Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, müsabaka sonrası kentte bazı ziyaretler gerçekleştirdi. Bitlis programı kapsamında beraberindeki bir heyetle Tatvan ilçesine gelen Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto; Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO), Genç İşadamları Derneği (BİGİAD) Bitlis Şubesi ve İpekyolu Turizm ve Tanıtma Derneği üyeleriyle bir araya geldi. BİGİAD Bitlis Şube Başkanı ve aynı zamanda TATSO Meclis Üyesi Cengiz Şahin'in ofisinde gerçekleşen ziyaret programında Nemrut Kayak Tesisi başta olmak üzere kış-yaz turizmi ve kayakla ilgili konularda istişarelerde bulundu. Türkiye Kayak Federasyonu ile işbirliği içinde Bitlis'te hayata geçirilebilecek projelerinde konuşulduğu toplantıda, karşılıklı fikir alışverişinde bulunularak, hayata geçirilmesi planlanan projelerle ilgili kısa sürede somut adımların atılması kararlaştırıldı.

Toplantı sonucunda kısa bir değerlendirmede bulunan Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, aslen kendisinin de Bitlisli olduğunu, bu nedenle hem Bitlis'te olmaktan hem de federasyon olarak Bitlis'e dair ortak projeler yürütmekten mutluluk duyacaklarını ifade etti.

TATSO, BİGİAD ve İpekyolu Turizm ve Tanıtma Derneği üyeleri ise, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kente dair her projeye destek sunmaya hazır olduklarını dile getirerek, Türkiye Kayak Federasyonu ile birlikte yürütülecek her projenin kentin gelişimine ve tanıtımına büyük katkı sağlayacağına inandıklarını ifade ettiler.

Düzenlenen toplantıya Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto ve beraberindeki heyet üyeleri, TATSO Meclis Başkanı Rıdvan Kökel, BİGİAD Bitlis Şube Başkanı ve aynı zamanda TATSO Meclis Üyesi Cengiz Şahin, İpekyolu Turizm ve Tanıtma Derneği Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda TATSO Meclis Başkan Yardımcısı Ecevit Karaman ile bazı davetliler katıldı.