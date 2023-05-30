Kayınpederinin silahlı saldırısına uğrayan damat hayatını kaybetti

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kayınpederinin silahlı saldırısına uğrayan damat hayatını kaybederken, babası ise ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, bugün öğle saatlerinde sanayi sitesinde meydana geldi. A.T isimli kayınpeder, ilk olarak damadı olduğu öğrenilen E.A.'yı (28), ardından babası N.A.'yı (57) silahla vurdu. Yaşanan saldırıda damat E.A. hayatını kaybederken, babası N.A. ise olayda ağır yaralandı. N.A., Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Saldırı sonrası olay yerinden kaçan saldırgan A.T. kayıplara karışırken, yakalanması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.