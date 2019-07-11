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Kaymakam Akgül, Japonya'da Ahlat'ı tanıtıyor

Japonya’da bulunan Bitlis’in Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, katıldığı programlarda Ahlat’ı ve Ahlat bastonunu tanıtıyor.

Japonya'da bulunan Bitlis'in Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, katıldığı programlarda Ahlat'ı ve Ahlat bastonunu tanıtıyor.


İçişleri Bakanlığının kırsal kalkınma eğitim programı kapsamında beraberindeki mülki idare amirleriyle birlikte Japonya'da bulunan Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, bulduğu her fırsatta Ahlat'ı tanıtmaya çalışıyor.


Kaymakam Akgül, Japonya'da Eniwa Belediyesi kent tasarımı ile ilgili bir çalışma programına katıldı. Akgül, katıldığı programda Eniwa Belediye Başkanına baston hediye ederek hem Ahlat'ı hem de bastonu anlattı.

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