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Kaymakam Akgül'den veda mesajı

Cumhurbaşkanlığının 8 Ağustos 2019 tarihli kararnamesiyle Mülkiye müfettişliğine atanan Bitlis’in Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül veda mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığının 8 Ağustos 2019 tarihli kararnamesiyle Mülkiye müfettişliğine atanan Bitlis'in Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül veda mesajı yayımladı.


Akgül mesajında; “Mülkiye müfettişliğine atanmam dolayısıyla Ahlat Kaymakamlığı görevinden ayrılmış bulunmaktayım. İlçemizde görev yaptığım süre içerisinde yardım ve desteklerini esirgemeyen Ahlatlı hemşehrilerime, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarımıza ayrıca ilçemizde kamu hizmetlerinin yürütülmesinde her zaman yanımızda olan Bitlis Valimiz Oktay Çağatay'a, vali yardımcılarına, ilçe kaymakamlarına, il müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum” dedi.

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