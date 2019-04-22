Kaymakam Alibeyoğlu makamını ilkokulu 3. sınıf öğrencisi Karaaslan'a devretti

Bitlis'in Güroymak Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle makamını Şehit Er Fevzi Güngör İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Efe Özbey Karaaslan'a devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Şehit Er Fevzi Güngör İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Efe Özbey Karaaslan, okul müdüresi Elif Okay, müdür yardımcısı Mümine Kırcılı Kamurbay, sınıf öğretmeni Mehmet Bağlı, okul öğrencilerinden Leyla Önürme ve Batuhan Aksoy İlçe Kaymakamı Alibeyoğlu'nu Makamında ziyaret edip çiçek takdim ettiler. Temsili Temsili Kaymakam öğrenci Efe Özbey Karaaslan, Makama oturan küçük Kaymakam, ilçenin yönetimini üstlenip, ilçenin sorunlarına değindi. İlçede eğitim adına birçok projeyi hayata geçirmesinden dolayı Kaymakam Alibeyoğlu'na teşekkür eden Kaymakam Karaslan, telefonla İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak'ı arayarak, ihtiyacı olan okullara kütüphane yapılması talimatını verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu, “Büyük Önder Atatürk'ün düşüncesinde çocuklar, milletin geleceğidir. Onlara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak, millî bayramımız olan 23 Nisanları çocuklara armağan etmiştir. Bu sebeple güzel ve anlamlı bir yere sahip olan bu bayram çocuklarımıza verdiğimiz değerin bir göstergesidir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi ve öğrenim görmesi hepimizin en birinci vazifelerindendir. Bu vesileyle bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çeken Alibeyoğlu, öğrencilere başarı dileğinde bulunarak ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.