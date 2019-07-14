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Kaymakam Alibeyoğlu yol çalışmalarını inceledi

Bitlis’in Güroymak Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, Yemişveren ile Cevizyatağı grup köy yolunda devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Bitlis'in Güroymak Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, Yemişveren ile Cevizyatağı grup köy yolunda devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi.


Yemişveren ve Cevizyatağı grup köy yolunda yapılacak 22 kilometrelik asfalt yolun yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Güroymak Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, bugüne kadar yapılan çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. En kısa süre içerisinde altyapı ve asfaltlama çalışmalarının tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade eden Alibeyoğlu, çalışan personellere teşekkür etti.

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