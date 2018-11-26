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Kaymakam Alibeyoğlu'ndan başsağlığı mesajı

Bitlis’in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, İstanbul Sancaktepe’de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 4 asker için başsağlığı mesajı yayınladı.

Bitlis'in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, İstanbul Sancaktepe'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 4 asker için başsağlığı mesajı yayınladı.


Kaymakam Alibeyoğlu, İstanbul Sancaktepe'de eğitim uçuşu sırasında içinde bulundukları helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı askere acil şifalar dileyerek "Helikopter kazasında şehit olan askerimiz piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan'ın Güroymaklı olması nedeniyle bizleri daha derinden üzmüştür. Devlet olarak acılı ailemizin yanında olduğumuzu belirtir, bütün ailelerimizin ve aziz Türk milletinin başı sağ olsun. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.

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