Kaymakam Alibeyoğlu'ndan engelli çocuğa tekerlekli sandalye jesti

Bitlis'in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilli Ufuk Özen Alibeyoğlu, Şenova Mahallesi'nde ikamet eden 10 yaşındaki SPE hastası Hasan Hüseyin Altılar'a özel tasarlanmış engelli puset ve tekerlekli sandalye hediye etti.

Kaymakam Alibeyoğlu, Şenova Mahallesi'nde ikamet eden Altılar'ın ailesini ziyaret etti. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) müracaat ederek engelli puset ve tekerlekli sandalye talebinde bulunan ailenin fertleriyle bir süre sohbet eden Alibeyoğlu, beraberindeki getirdiği hediyeleri teslim etti.

İlçedeki engellileri topluma kazandırmak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Kaymakam Alibeyoğlu, "Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için, devlet desteğini vermeye devam ediyoruz” dedi.

Engelli puset ve tekerlekli sandalyesi olmadığı için çocuğunun bugüne kadar birtakım zorluklar yaşadığını anlatan anne Hatice Altılar ise, "Allah devletimize zeval vermesin. Bugüne kadar çocuğumu sırtımda taşıyarak dolaştırıyordum. Oğlum yürüyemediği için çok üzülüyorum. Kaymakamımız sayesinde sandalyeye kavuştu. Artık bu zorlukları yaşamayacağız. Bu hayalimizi gerçekleştiren Kaymakam Alibeyoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.