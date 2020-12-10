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Kaymakam Dağ dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi

Bitlis’in Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, TÜBİTAK 2020 Yılı Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Türkiye birincisi olan Selçuklu Anadolu Lisesi ve teşvik ödülü başarısını elde eden Sadullah Gencer Anadolu Lisesi öğrencilerini ödüllendirdi.

Bitlis'in Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, TÜBİTAK 2020 Yılı Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Türkiye birincisi olan Selçuklu Anadolu Lisesi ve teşvik ödülü başarısını elde eden Sadullah Gencer Anadolu Lisesi öğrencilerini ödüllendirdi.


Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi proje danışmanı öğretmen Engin Aktaş rehberliğinde öğrenciler Zehra Vural ve Aleyna Korkmaz'ın hazırlamış oldukları “Karnesiz Ara Tatilin Eğitim Paylaşımlarındaki Yansımaları” projesi sosyoloji alanında Türkiye birincisi, Sadullah Gencer Anadolu Lisesi proje danışmanı öğretmen Murat Kardoğan rehberliğinde öğrenciler Vildan Ekinci ve Hamze İşler'in hazırlamış oldukları “Okul Yolu Bilgi Yolu” değerler eğitim alanındaki proje de Türkiye dördüncüsü olarak teşvik ödülü almıştı. Bu kapsamda Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, dereceye giren öğrencilere tablet hediye ederek başarılarının devamı diledi. Kaymakam Dağ, ayrıca proje danışmanı öğretmenleri, okul müdürlerini tebrik etti.


Ödül takdiminde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden de hazır bulundu.

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