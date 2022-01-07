Kaymakam Dağ'dan okul ziyareti

Bitlis'in Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Sadullah Gencer Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Kaymakam Dağ, Sadullah Gencer Anadolu Lisesi'ni gezerek okul müdür Yardımcısı Erdal Kaya'dan bilgi aldı. Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Dağ, burada öğretmenlerle bir süre sohbet etti. Öğretmenlerin görüş ve önerilerini dinleyen Kaymakam Dağ, imkanlar dahilinde her zaman eğitim kurumlarının yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi. Kaymakam Dağ, burada öğretmen ve idarecilerle bir süre sohbet ettikten sonra ziyaretini sonlandırdı. Kaymakam Dağ'a ziyaretinde İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ile Şube Müdürü Nurullah Çiftçi eşlik etti.