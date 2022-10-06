Kaymakam Demir ziyaretlerine devam ediyor

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, ilçedeki kurumlarda bir dizi ziyarette bulundu.

Kaymakam Demir, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Sağlıklı Hayat Merkezini ziyaret ederek yürütülen faaliyetler hakkında İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Zeynep Betül Sağlam'dan bilgi aldı. Sağlık çalışanları ile bir süre sohbet eden Demir, başarılı çalışmaları için sağlık çalışanlarını tebrik ederek buradan ayrıldı.

Demir, daha sonra Tatvan Öğretmenevi Müdürlüğünü ziyaret ederek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Sadullah Gencer Sosyal Bilimler Lisesini de ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenler ile bir araya gelen Demir, sınıfları gezerek öğrencilerin sorun ve taleplerini dinledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Demir, hatıra fotoğrafının ardından buradan ayrıldı.