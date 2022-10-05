Kaymakam Demir'den gençlik merkezine ziyaret

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, gençlik merkezine ziyarette bulundu.

Kaymakam Demir, Tatvan Gençlik Merkezince yürütülen hizmetler çerçevesinde faaliyette bulunulan kursları yerinde inceledi. Merkezde devam eden kurslar ve yapılan faaliyetler ile ilgili Tatvan Gençlik Merkezi Müdürü Burhanettin Avşar'dan bilgi alan Demir, daha sonra gençlik merkezi liderleri ve gönüllü gençler ile sohbet etti. Kaymakam Demir, gençlik merkezilerinde yapılan faaliyetleri destekleyeceklerini belirterek, gençleri merkeze davet etti.

Gençlik Merkezi Müdürü Avşar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Demir'e teşekkür etti.

Ardından spor salonunda vakit geçiren bir grup gencin oyunlarına dahil olan Demir, gençlerle birlikte basketbol ve masa tenisi oynadı. Demir, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından buradan ayrıldı.