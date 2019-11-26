İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Erat, özel öğrencileri makamında ağırladı

Bitlis’in Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, kendisini ziyarete gelen özel eğitim öğrencileri makamında ağırladı.

Bitlis'in Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, kendisini ziyarete gelen özel eğitim öğrencileri makamında ağırladı.


Kale Şehit Erdoğan İlköğretim Okulu Müdürü Rafet Akgün ve öğretmenler, beraberindeki özel eğitim öğrencileriyle Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat'ı ziyaret etti. Özel öğrencileri makamında ağırlayan Kaymakam Erat, onlarla yakından ilgilendi. Öğrencilerin bazılarını makam koltuğuna oturtan Kaymakam Erat, onlarla sohbet edip keyifli anlar yaşattı.


Özel misafirlerine çeşitli ikramlarda da bulunan Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı da çektirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.