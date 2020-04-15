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Kaymakam Erat trafik uygulamalarına katıldı

Bitlis’in Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yürütülen trafik uygulamalarına katıldı.

Bitlis'in Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yürütülen trafik uygulamalarına katıldı.


Kaymakam Erat, Ahlat İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Öztürken ve Ahlat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan ile birlikte yeni tip korona virüs salgını kapsamında emniyet ve jandarmanın uygulama yaptığı noktaları ziyaret etti. Uygulamada sürücülere salgınla ilgili bilgi verilirken ateş ölçümleri yapılarak maske kullanımı ile ilgili denetimler yapıldı.

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