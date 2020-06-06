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Kaymakam Erat'tan, Erzen Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine ziyaret

Bitlis’in Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Erzen Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine ziyarette bulundu.

Bitlis'in Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Erzen Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine ziyarette bulundu.


Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ile birlikte okulu ziyaret eden Kaymakam Erat, okul idarecileri ile görüştü. Ziyaretinde daha önce öğrencilere söz verdiği ve yapımına başlanacağı voleybol ve basketbol sahasının yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Kaymakam Erat, beraberindekilerle okuldan ayrıldı.

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