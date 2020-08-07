Kaymakam Erdemir, ilçe merkezindeki çalışmaları inceledi

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Tatvan Belediyesi tarafından ilçe merkezinde yürütülen alt ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ile birlikte çalışmaların yürütüldüğü alanları ziyaret eden Kaymakam Erdemir, son durumla ilgili bilgi aldı.

Kaymakam Erdemir'i bilgilendiren Başkan Mehmet Emin Geylani ise başlatılan çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade etti.