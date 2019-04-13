Kaymakam Hamitoğlu'ndan belediye başkanı Aktaş'a ziyaret

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, yeni görevine başlayana belediye başkanı Cezail Aktaş'ı ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname ile yürüttüğü Hizan Belediye Başkan Vekilliğini geçtiğimiz hafta içinde göreve başlayan Cezail Aktaş'a devretti. Kaymakam Hamitoğlu, daha sonra başkan Aktaş'ı ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aktaş, “Daha önce İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname ile Hizan Belediyesine görevlendirilen Kaymakamımız Bülent Hamitoğlu'nu burada ağırlamaktan mutluluk duyduk. Görev süresi boyunca ilçemizde yapmış olduğu çalışmalar ve hayata geçirdiği hizmetler takdire şayan. Kaymakam beyle ilçemiz adına görüş alışverişinde bulunduk. Kendilerine vatandaşlarımız adına teşekkür ederim. Bizler de yapılan bu hizmetleri daha da ileriye taşımak için gece gündüz demeden çalışacağız. İlçemizi kalkındırmak, refah seviyesini arttırmak ve hak ettiği yerlere getirmek için Sayın Kaymakamımız ile birlikte her zaman diyalog içerinde olacağız. Buraya kadar gelerek bizleri onurlandıran Kaymakamımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.