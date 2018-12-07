Kaymakam Hamitoğlu'ndan yılsonu değerlendirme toplantısı

Bitlis'in Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, yılsonu toplantısı gerçekleştirdi.

Hizan'a bağlı Yolaalan Yatılı Ortaokulunda Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu başkanlığında yapılan toplantıya kurum amirleri, köy ve merkez mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge kapsamında muhtarların istek, öneri ve şikâyetlerini alıp, değerlendirmek için kaymakamlığa veya idari birimlere müracaatları beklenmeden doğrudan temas kurmak suretiyle toplumun tüm kesimlerine daha geniş bir şekilde ulaşılmasını sağlayacak konular konuşuldu.

Hizan Merkez Yatılı Ortaokulunda düzenlenen yemekte muhtar ve kurum amirleri ile bir araya gelen Kaymakam Hamitoğlu, düzenlenen toplantıdaki amaçlarının ilçe genelindeki sorun ve sıkıntıların birinci ağızdan dinlenip, çözümü noktasında neler yapılabileceği üzerine istişareler yapmak olduğunu söyledi. Hizan'da kamu hizmetlerinin yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydeden Kaymakam Hamitoğlu, "Bizlerin ve mahallelerimizde, köylerimizde yönetici konumundaki muhtarlarımızın, kamu hizmetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi, toplumun huzur ve güveninin sağlanması noktasında önemli görevleri vardır. Özellikle asayiş ve güvenliğin tesisinde muhtarlarımızın hassas olmaları, bu konuda bizlerle ve ilgili kurumlarımızla sürekli irtibat halinde olmalarını bekliyoruz. Bu toplantıların bir başka amacı ise, yürüyen ve devam eden kamu hizmetlerini görüşmek, yapılması gereken kamu hizmetleri noktasında fikir alışverişinde bulunmaktır. Etkili ve çözüme yönelik kararlar alıp, bu kararların da uygulanmasında sağlam bir iradeyle yapılması gereken konuları irdeleyeceğiz. İnsanlara doğrudan hizmet sunan kamu görevlilerimizde buradadır. Sizlerin talepleri, istekleri ve eleştirileri varsa doğrudan birinci ağızdan öğrenilmesi, kayda alınması ve gereğinin yapılması sağlanacaktır" diye konuştu.

Kaymakam Hamitoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıya İlçe Tabur Komutanı Ümit Duyu, İlçe Jandarma Komutanı Fikret Çetin Kale de katıldı.