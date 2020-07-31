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Kaymakam Köleoğlu, güvenlik güçleri ve sağlıkçıların bayramını kutladı

Bitlis’in Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla, polis, jandarma ve sağlık personellerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla, polis, jandarma ve sağlık personellerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.


Bayramlaşma programı kapsamında ilk önce Hizan Devlet Hastanesini ziyaret eden Kaymakam Mustafa Köleoğlu, burada sağlık personellerinin bayramını kutladı. Çalışmalar hakkında Hastane Müdürü Yahya Şam'dan bilgi alan Köleoğlu, daha sonra hastanede tedavi olan hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Daha sonra İlçe Emniyet Amirliğine geçen Köleoğlu, polislerle sohbet etti. Ardından İlçe Jandarma Tabur Komutanlığına geçen Kaymakam Köleoğlu, askerlerin bayramını kutladı.

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