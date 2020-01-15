İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Köleoğlu Korucu üs bölgesini ziyaret etti

Bitlis Hizanda Kaymakam Mustafa Köleoğlu Panor Dağında görev yapan korucuları ziyaret etti.


Hizanda Kaymakam Mustafa Köleoğlu Panor Dağında görev yapan korucuları ziyaret etti. Korucularla bir süre sohbet eden Kaymakam "Sizler burada ilçemizi Tatvan'a ve Bitlis'e bağlayan yolda vatandaşlarımızın daha güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak adına yol güvenliği için nöbet tutuyorsunuz. Güvenlik görevinizin yanında özellikle kış mevsiminde yolda kalan vatandaşlarımıza da yardımcı olarak devletimizin şefkat elini hissettirmeyi ihmal etmeyiniz. Allah yardımcınız olsun" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.