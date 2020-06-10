Kaymakam Köleoğlu okullarda incelemelerde bulundu

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, okullarda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Hizan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin bahçe düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Hizan'da bu sene eğitim öğretime başlayan Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu ve Hizan Kız Anadolu İmam Hatip Liselerinin bahçesine parke döşeme işi yaptırıldı. Tamamlanan projeyi yerinde inceleyen Kaymakam Mustafa Köleoğlu, "Eğitim öğretim sezonumuzun başında faaliyete başlayan okulumuzun elbette ki bir takım eksiklikleri var. Bunu tüm gücümüzle gidermeye çalışıyoruz. Pandemi nedeniyle verilen arayı da fırsat bilerek okulumuzun yeni sezona hazır hale getirilmesi için çaba sarf ediyoruz. Amacımız öğrencilerimizin sadece ders çalışmaya ve sosyal aktivitelere konsantre olduğu bir ortam oluşturmaktır. Bu süreçte emeği geçen başta il milli eğitim müdürümüz olmak üzere tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.