Kaymakam Köleoğlu'ndan yaşlılara ‘Anneler Günü' ziyareti

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, yaşlı anneleri ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Kaymakam Köleoğlu, Esentepe Mahallesi ve Sürücüler konutlarında bulunan yaşlı anneleri ziyaret ederek, Hazreti Hatice Vakfı ve İçişleri Bakanlığının 81 ilde hayatlarını sürdüren 100 yaş ve üstü 5 bin 529 anne için Sakarya'da oluşturulan “Cennet Anneleri” hatıra ormanında yaşlıların ismine dikilen fidanların sertifikası verildi. Ayrıca ziyarette İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anneler Günü mesajı da asırlık çınarlara iletilerek çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaymakam Köleoğlu'na, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz da eşlik etti.