İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Köleoğlu'nun köy ziyaretleri

Bitlis’in Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, beraberindekiler ile birlikte Gayda köyünü ziyaret etti.

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, beraberindekiler ile birlikte Gayda köyünü ziyaret etti.


Kaymakam Mustafa Köleoğlu, köy ve mezra ziyaretlerine devam ediyor. Kaymakam Köleoğlu beraberinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz ile birlikte Gayda köyünü ziyaret etti. Vatandaşların sorum ve sıkıntılarını dinleyen Kaymakam Köleoğlu, daha sonra Yolbaşı mezrasına geçti. Burada da vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Kaymakam Köleoğlu, bir çocuklarla bir süre sohbet ettikten sonra mezrada ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.