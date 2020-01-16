Kaymakam Köleoğolu, tekstil fabrikasını ziyaret etti

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu ilçede faaliyet gösteren tekstil fabrikasını ziyaret etti.

Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu ilçede bulunan SMM Tekstil firmasını ziyaret etti. Firma yetkilisi Mehmet Aydın'dan bilgi alan Kaymakam Köleoğlu, fabrika çalışanlarıyla bir süre sohbet etti. Gençlere istihdam sağlayan ve dolayısıyla ülke ekonomisine katkı yapan bu tür teşebbüslerin daima desteklenmesi gerektiğini ifade eden Kaymakam Köleoğolu, hiç kimseye el açmadan ve işsizlikten şikayet etmeyerek kendi emekleriyle hayatını idame ettirmeye çalışan emekçi gençleri de tebrik etti.