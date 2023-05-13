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Kaymakam Özçelik dereceye giren öğrencileri tebrik etti

Bitlis’in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Okul Sporlarında dereceye giren öğrencileri makamında kabul ederek, kendilerini tebrik etti.

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Okul Sporlarında dereceye giren öğrencileri makamında kabul ederek, kendilerini tebrik etti.


Hizan Kaymakamı Özçelik, Mardin'de düzenlenen Okul Sporları Güreş Gençler ve Yıldızlar ile Bingöl'de düzenlenen Badminton Küçük Kızlar ve Erkekler grup müsabakalarında rakiplerini yenerek Türkiye Finaline katılmaya hak kazanan öğrencileri makamında kabul etti. 12 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalyayı ilçeye getiren öğrencileri kutlayan Kaymakam Özçelik, “Küçük yaşlarda böyle güzel alışkanlıkları kazanarak hem gelişiminize olumlu katkı sağladığınız hem de gösterdiğiniz başarılarla ailenizi, antrenörlerinizi ve kendinizi gururlandırdınız. Sizleri yetiştiren ailelerinizi ve antrenörlerinizi ayrıca tebrik ediyor, bundan sonraki spor ve eğitim yaşantınızda daha büyük başarılar elde etmenizi diliyorum” dedi.

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