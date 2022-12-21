Kaymakam Özçelik: “İstihdam için elimizden geleni yapacağız”

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Yolalan beldesinde hizmet veren tekstil fabrikalarında incelemelerde bulundu.

Yolalan beldesinde hizmet veren Bilse Tekstil ve Doğukan Tekstil fabrikalarını ziyaret eden Kaymakam Özçelik, yetkililerden üretim kapasitesi, üretilen ürünlerin pazarlanması ve personel istihdamı hakkında bilgi aldı. Burada açıklamalarda bulunan Kaymakam Özçelik, “Bu tür iş yerleri sayesinde istihdam sağlandığını ve istihdam artışı için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da elimizden geleni yapacağız” dedi.

Kaymakam Özçelik'e Bilse Tekstil İşletme Sahibi Rıza Bilgin ve Doğukan Tekstil İşletme Sahibi Yunus Dilsiz eşlik etti.