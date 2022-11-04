Kaymakam Özçelik, öğrencilerle derse girdi

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Kalkanlı Köyü Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle birlikte derse katıldı.

Kalkanlı Köyü Ortaokulunu ziyaret eden Kaymakam Özçelik, öğrencilerle yakından ilgilenerek ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Öğrencilerle girdiği dersin ardından öğretmenlerle bir toplantı gerçekleştiren Kaymakam Özçelik, eğitim öğretimle ilgili yapılan çalışmalar ve okulun sorunları hakkında bilgi alarak derslikleri gezdi.

Okul ziyaretinde köy sakinleri ile de sohbet eden Kaymakam Özçelik, “İlçemizin en ücra köşesinde yaşayan vatandaşımızın ayağına kadar giderek sorunlarını çözmek ve dertlerine ortak olmak için köy ziyaretlerini gerçekleştiriyoruz. Köylerimizin ihtiyaç ve taleplerini dinlemek, devletimizin varlığını ve sıcaklığını vatandaşlarımıza hissettirmek amacıyla programlarımız dahilinde ziyaretlerimizi hem ilçe merkezimizde hem de köylerimize yapmaya çalışıyoruz” dedi.