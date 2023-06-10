Kaymakam Özçelik, şehit ailesini ziyaret etti

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, 1993 yılında PKK tarafından şehit edilen Abdülhamit Özcan'ın ailesini ziyaret ederek taleplerinin dinledi.

Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, 1993 yılında Erencik köyü kırsalında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Abdülhamit Özcan'ın eşi Hüsna Özcan ve çocuklarını ziyaret etti. Ziyareti sırasında şehit ailesi ile yakından ilgilenen Kaymakam Özçelik, “Vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin hatıralarını daima yaşatacağız. Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan şehit ve gazilerimizin anne, baba, eş ve çocukları baş tacımızdır. Onlar bizlere şehitlerimizin kıymetli emanetleridir. Vatandaşlarımızın huzur ve güveni ile ülkemizin ve milletimizin bekası, devletimizin mevcudiyeti için canını feda etmiş aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Her fırsatta onların yanında olmaya devam edeceğiz. Kapımız da gönlümüz de şehit yakınlarımıza ve gazilerimize sonuna kadar açıktır. Allah tüm şehitlerimizden, gazilerimizden ve onları bu millete armağan eden ailelerinden razı olsun. Tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize de sağlık ve şifa diliyorum” dedi.

Kaymakamım Özçelik'e ziyaretleri sırasında İlçe Jandarma Komutanı Burhan Çolak ve İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Metin Eyidoğan eşlik etti.