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Kaymakam Özçelik'ten ‘Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum' projesine destek

Bitlis’in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, ilçede hayata geçirilen ’Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum’ projesi çerçevesinde yapılacak tüm çalışmaları destekleyeceklerini belirtti.

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, ilçede hayata geçirilen 'Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum' projesi çerçevesinde yapılacak tüm çalışmaları destekleyeceklerini belirtti.


Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik; Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen 'Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum' projesi çerçevesinde öğrencileri makamında kabul etti. Burada projenin amaçları hakkında açıklamada bulunan Hizan Gençlik Merkezi Müdürü Kutbettin Yakışır, "Projenin amacı; çağın becerileriyle donanmış, bu beceriyi insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleriyle yaşantısını inşa etmiş, aklıselim, kalbi selim, tarihiyle ve değerleriyle barışık bireyler yetişmesine katkı sunmaktır" dedi.


Öğrenciler ile yakından ilgilenen Kaymakam Özçelik ise yaptığı kısa konuşmasında; millî, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren nesillerin yetişmesi anlamında 'Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum' projesinin daha da yaygınlaştırılması için yapılacak çalışmaları destekleyeceklerini ifade etti.

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