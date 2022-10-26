Kaymakam Özçelik'ten tekstil atölyesine ziyaret

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, ilçede faaliyet gösteren Aydın Tekstil Atölyesini ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kaymakam Özçelik, istihdama katkı sunması açısından bu tarz iş yerlerinin önemine değinerek, “İlçemizde istihdama yönelik bu tarz işletmelerin varlığı çok sevindiricidir. İstihdama yönelik projelerin artması için bizden destek isteyenlere seve seve yardımcı olacağımızı belirtmek isterim. Tüm arzumuz, vatandaşlarımız için iş ve istihdam alanı oluşturmaktır” dedi.

Ziyareti esnasında atölyeyi dolaşan Kaymakam Özçelik, Aydın Tekstil Atölyesi işletme sahibi Mehmet Aydın'dan üretim kapasitesi, üretilen ürünlerin pazarlanması ve personel istihdamı hakkında bilgi aldı.

Bir süre atölye çalışanlarıyla da sohbet eden Kaymakam Özçelik, ziyareti sonunda çalışanlara kolaylıklar diledi.