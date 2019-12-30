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Kaymakam Özkan, aday öğretmenlerle bir araya geldi

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis ve ilçelerinde görev yapan aday öğretmenlere yönelik olarak Tatvan’da düzenlenen seminere konuşmacı olarak katıldı.

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis ve ilçelerinde görev yapan aday öğretmenlere yönelik olarak Tatvan'da düzenlenen seminere konuşmacı olarak katıldı.


Seminer vesilesiyle bir araya geldiği öğretmenlere tavsiyelerde bulunan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çekti. Öğretmenlerle tecrübelerini paylaşan Kaymakam Özkan, aday öğretmenlere başarı dileklerini iletti.

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