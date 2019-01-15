Kaymakam Özkan, kar temizleme çalışmalarını inceledi

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, ilçenin Cumhuriyet Caddesi'nde yürütülen kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Tatvan Belediyesi ve Karayolları ekipleri, ilçe genelinde son iki haftadır yoğun şekilde devam eden kar yağışı sebebiyle kar birikintilerinin oluştuğu Cumhuriyet Caddesi'nde çalışma başlattı. Başlatılan çalışma ile ilçe merkezinde biriken kar birikintileri kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşınıyor. İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan da, kar temizliği yapan ekibi ziyaret ederek, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Kar temizleme çalışmalarının son durumuyla ilgili ekiplerden bilgi alan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, karla mücadele ekibine kolaylıklar dileğinde bulundu. Şehirlerarası ulaşımı sağlayan D-300 karayolu üzerindeki Cumhuriyet Caddesi'nin büyük bölümünde kar temizliğinin tamamlandığını belirten Kaymakam Özkan, belediye ve karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmaların sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için araç sürücülerinin araçlarını temizlik çalışmalarına engel teşkil edecek yerlere park etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Kontrol noktasına gece ziyareti

Kaymakam Mehmet Ali Özkan, kar temizliği yapan ekibi ziyaret etmesinin ardından, ilçe girişinde bulunan polis kontrol noktasına geçti. İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Aygün'ün eşlik ettiği Kaymakam Özkan, kontrol noktasındaki son durumla ilgili bilgi aldı. Gece ziyareti gerçekleştirdiği kontrol noktasında denetimlerde de bulunan Kaymakam Özkan, güvenlik güçlerine kolaylıklar diledi.