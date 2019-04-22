Kaymakam Özkan makamını öğrencilere devretti

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayıyla kaymakamlık makamını öğrencilere devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayıyla kapsamda Tatvan Vakıfbank İlkokulundan 1 ve Tuğ Ortaokulundan ise 6 öğrenci Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ı makamında ziyaret etti. Öğrencileri İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, okul müdürleri ve öğretmenleriyle birlikte makamında kabul eden Kaymakam Özkan, kaymakamlık makamını minik öğrencilere devretti. Bir süre kaymakamlık makamında oturan öğrenciler Kaymakam Özkan'la sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Özkan, öğrencilere nasihatlerde bulunarak, öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Kaymakam Özkan ayrıca, ziyaret anısına öğrencilere hediye takdiminde bulundu.