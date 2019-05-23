Kaymakam Özkan, şehit ve gazi yakınlarıyla iftarda bir araya geldi

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, ilçedeki şehit ve gazi yakınlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Tatvan Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği (TAŞGAD) ve Kıbrıs Gazileri Derneği tarafından ilçedeki bir restoranda organize edilen iftar programına katılan Kaymakam Özkan; şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarıyla buluştu. Programda şehit ve gazi yakınlarıyla yakından ilgilenen Kaymakam Özkan, programı düzenleyen TAŞGAD ve Kıbrıs Gazileri Derneğine teşekkürlerini iletti.

TAŞGAD Başkanı Yafes Akkaya ise, şehit ve gazi yakınlarının sorun ve sıkıntılarıyla her zaman yakından ilgilenen Kaymakam Özkan'a teşekkürlerini ileterek, dernek adına tablo hediye etti.

Program kapsamında ayrıca şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

Düzenlenen programa şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra kurum amirleri katıldı.