Kaymakam Özkan, SYDV'nin 2018 yılı projelerini değerlendirdi

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) 2018 yılı içerisinde hayata geçirdiği projelerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak ayni ve nakdi yardımların yanında sosyal ve toplumsal içerikli projeler de yürüttüklerini belirten Kaymakam Mehmet Ali Özkan, bu kapsamda özellikle kadınlara, dezavantajlı çocuk ve gençlere, engelli çocuklara, bakıma muhtaç yaşlılara ve öğrencilere yönelik birçok proje hayata geçirildiğini söyledi.

2018 yılında Aile Destek Merkezi (ADEM), Yaşlı ve Engelli Bakımı, ADEM Engelli Oyun ve Eğitim Merkezi, ADEM Eğitim ve Etüt Merkezi ve Tatvan Okuyor projeleri olmak üzere toplam 5 proje hayata geçirildiğini ifade eden Kaymakam Özkan, “2018 yılında yürütülen projelerimizden olan ve iki ayrı hizmet binasında hizmet veren ADEM projeleri ile ilçe merkezinde yaşayan yoksun ve özellikle yoksul, kadınların yaşam kalitesini iyileştirmeye ve kentsel yaşama katılımını arttırmaya katkı sağlamakla birlikte kadınları, temel eğitim, mesleki eğitim ve sosyo-kültürel faaliyetlerle destekleyerek aile ve kent yaşamına daha aktif olarak katılımını sağlamayı amaçladık. Bu kapsamda her iki proje merkezinde 2018 yılı içerisinde toplam bin 480 kadın ve genç kız mesleki eğitimlere katılarak sertifika almış, aynı zamanda merkezlerde düzenlenen seminer, konferans gibi etkinliklerle kişisel gelişimlerine katkı sağlamışlardır. 2018 yılında yürütülen projelerimizden olan ‘Yaşlı ve Engelli Bakımı' projesi ile ilçe merkezinde tek başına veya eşiyle birlikte yaşayan; kişisel bakımını ve evin temizlik, alışveriş gibi ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı ve engelli vatandaşların temizlik, kişisel bakım, alışveriş gibi ihtiyaçlarını karşılayarak psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunlarını tanımlamak amaçlanmıştır. Proje kapsamında, 2018 yılı içerisinde 59 hanenin düzenli periyotlarla evleri temizlenmekte, ihtiyaç halinde sağlık, sosyal yardım gibi birimlere yönlendirmeleri yapılmaktadır. 2018 yılında yürütülen projelerimizden olan ‘ADEM Engelli Oyun ve Eğitim Merkezi' projesi ile ilçe merkezinde yaşayan 5 -18 yaş arası engelli çocukların oyun oynayabilecekleri ve hoşça vakit geçirebilecekleri farklı ortamlar oluşturmak; sosyalleşmelerine ve gelişimlerine katkı sağlamak, ailelerine sosyal açıdan destek olunması amaçlanmıştır. Bu projemizden 2018 yılı içerisinde 90 engelli çocuk faydalanmıştır. 2018 yılında yürütülen projelerimizden olan ‘ADEM Eğitim ve Etüt Merkezi ve Tatvan Okuyor' projesi ile ilçe merkezinde yaşayan öğrencilere ve gençlere ders çalışabilecekleri, sınavlara hazırlanabilecekleri, kitap okuyabilecekleri uygun bir ortam oluşturmak; ücretsiz materyal ve eğitim desteği sağlanması amaçlanmıştır. Bu projemizde de yüzlerce öğrencimiz faydalanmış olup, faydalanmaya devam etmektedir. Tüm bu projelerin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah önümüzdeki yılda mevcut projelere yenisi ekleyerek bu soysal ve toplumsal projelerimizin devamını sağlamış olacağız. Ben bu vesile ile özverili çalışmalarıyla yardımların hak sahiplerine zamanında ve doğru bir şekilde ulaşmasında emeği geçen başta SYDV Müdürümüz Mesut Karaman ve tüm vakıf personellerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.