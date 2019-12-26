Kaymakam Özkan, SYDV'nin 2019 yılı projelerini değerlendirdi

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) 2019 yılı içerisinde hayata geçirdiği projelerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak ayni ve nakdi yardımların yanında sosyal ve toplumsal içerikli projeler de yürüttüklerini belirten Kaymakam Mehmet Ali Özkan, bu kapsamda özellikle kadınlara, dezavantajlı çocuk ve gençlere, engelli çocuklara, bakıma muhtaç yaşlılara ve öğrencilere yönelik olarak birçok proje hayata geçirildiğini söyledi. 2019 yılında ‘Aile Destek Merkezi (ADEM) projeleri, Yaşlı ve Engelli Bakımı Projesi, Özel Çocuklar Oyun ve Eğitim Merkezi Projesi, ADEM Eğitim ve Etüt Merkezi ve Tatvan Okuyor Projesi' olmak üzere toplam 5 proje hayata geçirildiğini ifade eden Kaymakam Özkan, hayata geçirilen projelerle ilgili şu bilgileri verdi:

“2019 yılında yürütülen projelerimizden olan ADEM projeleriyle ilçe merkezinde yaşayan yoksun ve özellikle yoksul, kadınların yaşam kalitesini iyileştirmeye ve kentsel yaşama katılımını arttırmaya katkı sağlamakla birlikte kadınları, temel eğitim, mesleki eğitim ve sosyo-kültürel faaliyetlerle destekleyerek aile ve kent yaşamına daha aktif olarak katılımını sağlamayı amaçladık. Bu kapsamda her iki proje merkezinde 2019 yılı içerisinde toplam bin 899 kadın ve genç kız mesleki eğitimlere katılarak sertifika almış, aynı zamanda merkezlerde düzenlenen seminer, konferans ve benzeri etkinliklerle kişisel gelişimlerine katkı sağlamışlardır. 2019 yılında yürütülen projelerimizden olan Yaşlı ve Engelli Bakımı Projesi ile ilçe merkezinde tek başına veya eşiyle birlikte yaşayan; kişisel bakımını ve evin temizlik, alışveriş ve benzeri ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı ve engelli vatandaşların temizlik, kişisel bakım, alışveriş gibi ihtiyaçlarını karşılayarak psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunlarını tanımlamak amaçlanmıştır. Proje kapsamında, 2019 yılı içerisinde 52 hanenin düzenli periyotlarla evleri temizlenmekte, ihtiyaç halinde sağlık, sosyal yardım gibi birimlere yönlendirmeleri yapılmaktadır. 2019 yılında yürütülen projelerimizden olan Özel Çocuklar Oyun ve Eğitim Merkezi Projesi ile ilçe merkezinde yaşayan 5 -18 yaş arası engelli çocukların oyun oynayabilecekleri ve hoşça vakit geçirebilecekleri farklı ortamlar oluşturmak; sosyalleşmelerine ve gelişimlerine katkı sağlamak, ailelerine sosyal açıdan destek olunması amaçlanmıştır. Bu projemizden 2019 yılı içerisinde 120 engelli çocuk faydalanmıştır. 2019 yılında yürütülen projelerimizden olan ADEM Eğitim ve Etüt Merkezi ve Tatvan Okuyor Projesi ile ilçe merkezinde yaşayan öğrencilere ve gençlere ders çalışabilecekleri, sınavlara hazırlanabilecekleri, kitap okuyabilecekleri uygun bir ortam oluşturmak; ücretsiz materyal ve eğitim desteği sağlanması amaçlanmıştır. Bu projemizde de yüzlerce öğrencimiz faydalanmış olup, faydalanmaya devam etmektedir. Tüm bu projelerin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah önümüzdeki yılda mevcut projelere yenisini ekleyerek bu soysal ve toplumsal projelerimizin devamını sağlamış olacağız. Ben bu vesile ile özverili çalışmalarıyla yardımların hak sahiplerine zamanında ve doğru bir şekilde ulaşmasında emeği geçen başta SYDV Müdürümüz Mesut Karaman ve tüm vakıf personellerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diliyorum.”