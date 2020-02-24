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Kaymakam Özkan'a “Vergi Haftası” ziyareti

Bitlis’in Tatvan Vergi Dairesi Müdürü Yüksel Duman, Vergi Haftası dolayısıyla kurum personelleriyle birlikte Kaymakam Mehmet Ali Özkan’a ziyarette bulundu.

Bitlis'in Tatvan Vergi Dairesi Müdürü Yüksel Duman, Vergi Haftası dolayısıyla kurum personelleriyle birlikte Kaymakam Mehmet Ali Özkan'a ziyarette bulundu.


Vergi Dairesi heyetini makamında kabul eden Kaymakam Mehmet Ali Özkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret vesilesiyle; Kaymakam Özkan, kurum çalışanlarının vergi haftasını kutlarken, Vergi Dairesi heyeti ise Kaymakam Özkan'a çiçek takdim ettiler.

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