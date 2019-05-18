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Kaymakam Özkan'dan aile ziyaretleri

Bitlis’in Tatvan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, aile ziyaretlerinde bulundu.

Bitlis'in Tatvan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, aile ziyaretlerinde bulundu.


Kurum amirlerinin eşlik ettiği Kaymakam Mehmet Ali Özkan Ramazan ayı vesilesiyle içedeki ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret etti. Ziyaret edilen ailelerin sorun, sıkıntı ve ihtiyaçlarını yerinde dinleyen Kaymakam Özkan, ihtiyaç sahibi ailelerin sorun, sıkıntı ve ihtiyaçları ile yakından ilgilendi. Ramazan ayı boyunca devam ettirilmesi planlanan ziyaretler kapsamında ziyaret edilen ailelerin sorun sıkıntı ve ihtiyaçları yerinde tespit edilerek, tespit edilen sorun, sıkıntı ve ihtiyaçların giderilmesi sağlanacak.

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