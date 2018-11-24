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Kaymakam Özkan'dan emekli öğretmene ziyaret

Bitlis’in Tatvan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayıyla ilçede ikamet eden emekli öğretmen Saadettin Aka’yı ziyarette bulundu.

Bitlis'in Tatvan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayıyla ilçede ikamet eden emekli öğretmen Saadettin Aka'yı ziyarette bulundu.


Emekli Öğretmen Saadettin Aka'yı İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer ve Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Akhan ile birlikte evinde ziyaret eden Kaymakam Özkan, Saadettin Aka'ya çiçek takdim ederek, hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de Öğretmenler Günü'nü kutladı. Emekli Öğretmen Saadettin Aka ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.

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