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Kaymakam Özkan'dan engelli öğrencilere ziyaret

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Tatvan Engelli Oyun ve Eğitim Merkezinde eğitim gören engelli öğrencileri ziyaret etti.

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Tatvan Engelli Oyun ve Eğitim Merkezinde eğitim gören engelli öğrencileri ziyaret etti.


Kurum amirleri ile birlikte Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde faaliyet gösteren Engelli Oyun ve Eğitim Merkezini ziyaret eden Kaymakam Mehmet Ali Özkan, merkezin durumuyla ilgili bilgi alıp, eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Özkan, bir süre engelli öğrencilerin çalışmalarını izledi. Ziyarette öğrencilere çikolata dağıtan Kaymakam Özkan, yaptıkları çalışmalara da eşlik ederek günlerini kutladı.


Kaymakam Özkan'a, Engelli Oyun ve Eğitim Merkezi ziyaretinde kurum amirleri eşlik etti.

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