Kaymakam Özkan'dan güvenlik güçlerine moral ziyareti

Bitlis'in Tatvan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, ilçenin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev başında olan polis ve askerlere yeni yıl dolayısıyla moral ziyaretinde bulundu.

Sık sık ilçe genelinde bulunan polis ve jandarma kontrol noktaları ve jandarma karakollarına ziyaret gerçekleştiren Kaymakam Mehmet Ali Özkan, bu kapsamda bu yılın son ziyaretini güvenlik güçlerine gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında ilçeye bağlı Yelkenli, Kaynarca ve Küçüksu Jandarma Karakolları ile ilçe girişinde bulunan polis kontrol noktasını ziyaret eden Kaymakam Mehmet Ali Özkan, güvenlik güçleriyle bir araya geldi. Ziyaret ettiği yerlerde son durumla ilgili bilgi alan Kaymakam Özkan, güvenlik güçleriyle sohbet etti.

Güvenlik güçlerine kolaylıklar dileyen Kaymakam Özkan, ilçemizin huzur ve güvenliği için gece ve gündüz demeden görev başında olan polis ve askerlere teşekkürlerini ileterek, yeni yılın sağlık, huzur ve mutluluklarla dolu bir yıl olması temennisinde bulundu. Ziyaretlerde Kaymakam Özkan'a İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Aygün ve İlçe Jandarma Komutanı Sinan Tercan eşlik etti.