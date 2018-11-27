Kaymakam Özkan'dan okul ziyareti

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, okul ziyaretlerine devam ediyor.

Sık sık okul ziyaretleri gerçekleştiren Kaymakam Mehmet Ali Özkan, bu kez de Fuat Sezgin Anadolu Lisesini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında okul binası ve kantinini denetleyen Kaymakam Mehmet Ali Özkan, öğrencilerle sohbet edip okulun durumuyla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra okulun idarecileri ve öğretmenleriyle toplantı gerçekleştiren Kaymakam Özkan, başarı dileklerini iletti.