Kaymakam ?zkan'dan operasyon birliklerine ziyaret

Bitlis'in Tatvan ?l?e Kaymakam? Mehmet Ali ?zkan, "K?ran 8" Operasyonuna kat?lan birlikleri ve operasyonu y?neten Bitlis il Jandarma Komutan? Tu?general Nail ?lbey'i ?eltikli Jandarma Karakolundaki karargah?nda ziyaret etti.

Tatvan ?l?e Kaymakam? Mehmet Ali ?zkan, "K?ran 8" Operasyonunu kapsam?nda Bitlis il Jandarma Komutan? Tu?general Nail ?lbey'i ?eltikli Jandarma Karakolundaki karargah?nda ziyaret etti. Kaymakam ?zkan, zor arazi ko?ullar?na ra?men kararl?l?kla operasyonu s?rd?ren birliklere ba?ar?lar dileyerek Tu?general ?lbey'i tebrik etti. Operasyon birliklerine seslenen Kaymakam ?zkan, "Bu zor ve devasa co?rafyada b?ylesine inan?l? bir faaliyeti ancak kahraman T?rk ordusu ve kahraman T?rk jandarmas? icra edebilir. Sizler bu milletin y?re?indeki cesaretin vatan topra??na yans?yan birer ni?anesisiniz. Allah yar ve yard?mc?n?z olsun" dedi.

"Bu hainleri bitirece?iz"

Operasyon alan?na giden yollar ?zerinde bulunan k?ylere de u?rayan Kaymakam ?zkan, k?yl?lerin davetini k?rmayarak evlerine misafir oldu. K?yl?lerle sohbet eden Kaymakam ?zkan, Say?n Cumhurba?kan?m?z?n himayelerinde Say?n ??i?leri Bakan?m?z?n direktifleri ile y?r?t?len bu operasyonlar?n, hainlerin inlerine girene kadar devam edece?ini ifade ederek, "Bu hainleri bitirece?iz. Vatan topra??nda bu hainlerin b?rakt??? her iz ecdad?n y?re?inde a??lan bir yara demektir. E?er ecdad?n ruhu ?ad olacaksa, biz bu kutsal vatan topraklar?n? bu hainlere dar edece?iz. ?n?allah hep beraber el ele m?cadele ederek gelece?e huzurlu bir co?rafya ve m?reffeh bir vatan b?rakaca??z." ?eklinde konu?tu.