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Kaymakam Özkan'dan operasyon bölgesindeki askerlere ziyaret

Bitlis’in Tatvan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis Sehi Ormanları bölgesindeki operasyonu yürüten Zafer Tepe üs bölgesindeki askerleri ziyaret etti.

Bitlis'in Tatvan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis Sehi Ormanları bölgesindeki operasyonu yürüten Zafer Tepe üs bölgesindeki askerleri ziyaret etti.


Ziyaret kapsamında üs bölgesinde incelemelerde bulunan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, bölgenin son durumuyla ilgili bilgi aldı.


Daha sonra askerlerle bir araya gelen Kaymakam Mehmet Ali Özkan, bölgede yürütülen başarılı operasyonlardan dolayı tebriklerini ileterek, kolaylıklar diledi.

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