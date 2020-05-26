Kaymakam Özkan'dan polislere bayram ziyareti

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, ilçe merkezinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan görevli ekipleri ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Sokağa çıkma kısıtlamasının sorunsuz devam ettiği Tatvan'da güvenlik güçleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kaymakam Mehmet Ali Özkan da ilçe genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan görevli ekipleri ziyaret etti. Ziyaret vesilesiyle görevli ekiplerden durum bilgisi alan Kaymakam Özkan, ayrıca görevli polislerin bayramı kutladı.

Ekiplere kolaylıklar dileyen Kaymakam Özkan, özverili çalışmalarından ötürü de teşekkürlerini iletti.