Kaymakam Özkan'dan SYDV'nin 2018 yılı faaliyet değerlendirmesi

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) bu yılki öz kaynaklarından toplam 2 bin 407 hanedeki 11 bin 982 kişiye 2 milyon 307 bin 781 TL nakdi yardım, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan merkezi yardımlar kapsamında 6 bin 249 hanedeki 15 bin 593 kişiye 19 milyon 451 bin 602 TL düzenli yardım ve ilçe genelindeki 6 bin 667 haneye 10 bin ton kömür yardımı yapıldığını söyledi.

Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili değerlendirmede bulunan Mehmet Ali Özkan, her zaman ihtiyaç sahibi insanlara el uzatma gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Yardımların devam ettiğini ifade eden Kaymakam Özkan, 2018 yılında yapılan yardım kalemlerinin detayları ile ilgili de şu bilgileri verdi:

“Bu yıl aile yardımları kapsamında 2 bin 67 kişiye 8 milyon 942 bin 416 TL engelli aylığı, bin 170 kişiye 4 milyon 151 bin 805 TL 65 yaş aylığı, 297 kişiye 978 bin 829 TL engelli yakını (18 yaş altı ) aylığı, 323 kişiye 512 bin 325 TL muhtaç asker ailesi yardımı, 196 kişiye 161 bin 700 TL öksüz yetim yardımı, 7 kişiye 16 bin 511 TL kronik hastalık yardımı (tüberkiloz), 450 kişiye 1 milyon 89 bin 550 TL eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programı, 7 bin 25 kişiye 2 milyon 165 bin 630 TL şartlı eğitim yardımı, 4 bin 288 kişiye 1 milyon 306 bin 795 TL şartlı sağlık yardımı, 432 kişiye 72 bin 480 TL şartlı gebelik yardımı, 298 kişiye 157 bin 200 TL sağlık yardımı, 2 bin 106 kişiye 77 bin TL giyim yardımı, 8 kişiye 16 bin 128 TL engelli cihaz yardımı, 47 kişiye 92 bin TL şartlı bağış yardımı, 251 kişiye 84 bin 996 TL barınma yardımı, 6 bin 328 kişiye 403 bin 386 TL gıda yardımı yapılmıştır. Bu anlamda toplam itibariyle SYDV'nin bu yılki öz kaynaklarından toplam 2 bin 407 hanedeki 11 bin 982 kişiye 2 milyon 307 bin 781 TL nakdi yardım, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan merkezi yardımlar kapsamında 6 bin 249 hanedeki 15 bin 593 kişiye 19 milyon 451 bin 602 TL düzenli yardım ve son olarak da ilçe genelindeki 6 bin 667 haneye 10 bin ton kömür yardımı yapılmıştır” dedi.

Tatvan SYDV olarak 2018 yılında olduğu gibi 2019 yılında da ihtiyaç sahibi kişilere yönelik gerek ayni ve gerekse nakdi yardımlarda bulunmaya devam edileceğini ifade eden Kaymakam Mehmet Ali Özkan, “Yapılacak yardımların ihtiyaç sahiplerine en doğru şekilde ulaşması için merkez ve köylerimizde SYDV personellerimiz tarafından alan taramaları ve hane ziyaretleri devam etmektedir. Alan taramaları sayesinde ihtiyaç sahipleri hanelerinde ziyaret edilerek hem ihtiyaçları belirleniyor hem de bu ihtiyaçlar en kısa sürede ailelerimize ulaştırılması sağlanmış oluyor. Ben bu vesile ile özverili çalışmalarıyla yardımların hak sahiplerine zamanında ve doğru bir şekilde ulaşmasında emeği geçen başta SYDV Müdürümüz Mesut Karaman ve tüm vakıf personellerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.