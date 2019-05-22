Kaymakam Özkan'dan taziye ziyareti

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, geçtiğimiz günlerde odun kesmek üzere gittiği Ölek köyü kırsalında terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırı sonucunda hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Davut Coşkun'un taziyesine katıldı.

Kurum amirleriyle birlikte Tatvan'ın Çağlayan Mahallesi'ndeki camide taziyeleri kabul eden Coşkun ailesine taziye ziyareti gerçekleştiren Kaymakam Özkan, ailenin acısını paylaştı. Hain terör örgütü tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilen hain saldırıyı kınayan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, üniversite öğrencisi merhum Coşkun'a Allah'tan rahmet, ailesine ise sabır ve başsağlığı dileklerini iletti.

Coşkun ailesi ise, ziyaretten ötürü duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ilettiler.