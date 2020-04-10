İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Sancaktutar, geçici hayvan barınağında incelemelerde bulundu

Bitlis’in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M.

Bitlis'in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Furkan Sancaktutar, geçici hayvan barınağında incelemelerde bulundu.


Kaymakam Sancaktutar, beraberindeki Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nurgül Bulutlu, İlçe Jandarma Komutanı R. Murat Kılıçarslan ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Erbil Başar ile belediye tarafından geçici olarak kullanıma açılan hayvan barınağında incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgi aldı. Burada açıklamalarda bulunan Sancaktutar, sokak hayvanlarının başıboş bırakmayacaklarını belirterek, "Sokak hayvanları ile ilgili en önemli sorunların üremelerin kontrol edilememesi ve hayvanların kayıt altına alınamamasıdır. Çözümün tüm ilgili kuruluşların ortak çalışması ile mümkün olabilir. Bu konuda her türlü desteğe hazırız" dedi.


Öte yandan, AHBAP Derneği de hayvan barınağında yapımları devam eden kulübeler için yardımda bulunacakları açıkladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.