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Kaymakam Sancaktutar imamlarla bir araya geldi

Bitlis’in Güroymak Kaymakamı M.

Bitlis'in Güroymak Kaymakamı M. Faruk Sancaktutar, merkez ve köylerde görev yapan imamlarla bir araya geldi.


Güroymak'taki bir camide yapılan toplantıya Kaymakam M. Furkan Sancaktutar, Müftü Vekili Metin Erten, merkez ve köylerde görevli imamlar katıldı. İmamlığın Peygamber mesleği olduğunu hatırlatan Kaymakam M. Furkan Sancaktutar, "Camilerimizi yaşanabilir hale getirmek sizlerin gayretleri ile olacaktır. Toplumu iyi ahlak üzerine yönlendiren sizlersiniz. Her dönem halkımızın yanında olması gereken, ilim irfan faaliyetini veren bir kurumsunuz. Genç nesillerin yetişmesi noktasında her kesime büyük görevler düşüyor. Terörün ağırlık merkezi olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bölgenin hassasiyeti de dikkate alınarak her türlü terör eylemi ve propagandasına karşı duyarlı olmanızı ve bu konuda halkı bilgilendirmenizi istiyorum. Sizler toplumun aynasısınız. Bu nedenle topluma, gençlerimize sahip çıkın. Genç yaştaki kızlarımızı evlendirmeye değil okutmaya yönlendirelim. Devleti temsil ediyorsunuz. Ahlaklı, devletine ve bayrağına bağlı bir nesil yetiştirelim. Gençlerimizin aklını hiçbir şekilde kiraya vermeden doğru yolu gösterme aşamasında özverili çalışmalıyız. Din görevlilerinin sadece topluma namaz saatlerinde değil, her zaman toplumun liderleridir" dedi.


Daha sonra imamları dinleyen Kaymakam Sancaktutar, istek ve talepleri not aldı.

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